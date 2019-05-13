شاهدوا نجمة مصرية تتحدث بجرأة عن تسريب فيديو لها يتضمن عبارات خادشة و”إيحاءات جنسية”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:57 صباحاً - خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” تحدثت الفنانة وفاء عامر بكل جرأة عن مشهد مسرب لها مع الفنان محمد رمضان من مسلسل “نسر الصعيد” الذي عرض في الموسم الرمضاني العام الماضي، والذي يحتوي على عبارات خادشة للحياء و”إيحاءات جنسية”.

واكدت انه ليس لديها أي علم بشأن تسريبه، مستبعدة أن يكون رمضان هو الذي سرَّب الفيديو، لتفاجأ خلال البرنامج أن زميلها الممثل المصري هو الذي سربه ولا يزال يحتفظ به عبر حسابه على إنستغرام.



وعلى الفور، وجهت عامر رسالة لرمضان طلبت منه حذف الفيديو لأنه “مسيء لها وله، ولا يليق بهما لاحتوائه على إيحاءات جنسية”.

واوضحت: “أنا استحالة أعمل حاجة ضد اسمي، أنا لو المشهد ده اتعرض عليّ وأنا مصحصحة مكنتش وافقت على الإطلاق”.

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