شاهدوا محمد صبحي يحدث جدلاً عن الحب والزواج بسبب ما قاله عن زوجته المتوفاة: اتجوزتك علشان صوابع رجليك

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:57 صباحاً - لا يزال تصريح النجم محمد صبحي عن زواجه يثير جدلاً كبيراً بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ أكد أن زوجته الراحلة نيفين رامز قبلت الزواج منه بعد اعجابها بشكل أصابع قدميه.

واشار خلال حواره في برنامج “سيرة الحبايب” الى انها كشفت له خلال فترة خطوبتهما أن إعجابها بشكل أصابع قدميه بعد رؤيتها لها في كواليس مسرحية (هاملت)، كان سبب قبولها الزواج منه.

وأضاف: “الحب ينتهي عندما يكتشف كل شخص الآخر”، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص ينجذبون للطرف الآخر بسبب الشكل وعندما ينتهي الجمال ينتهي الحب”.

واكد أنه يرفض ما يقوله الرجال عن النساء وتعليقاتهم على شكلهن، مشدداً على أنه وزوجته كانا يتعمّدان الظهور أمام بعضهما في أسوأ صورة، وأن زوجته لم تضع أمامه أي مواد تجميلية.

وأحدث كلامه عن الحب والزواج ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين أثنوا على علاقته المميزة بزوجته الراحلة وحبه الكبير لها التي لا يتوانى عن إظهاره في كتاباته أو مقابلاته.