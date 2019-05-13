كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:57 صباحاً - أثنت الممثلة السورية سلافة معمار على أداء زميلها الممثل السوري أحمد الأحمد في مسلسل “حرملك” الذي يعرض حالياً في شهر رمضان حيث نشرت صورة له من العمل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالتالي:
“في أحلى من هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً … أحمد الأحمد أنت معلم”.
وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي سلافة معمار وأحمد الأحمد حيث أثنوا على كلامها وأكدوا أن الأحمد من الممثلين المميزين والذين يجسدون أدوارهم بطريقة محترفة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار تتغزل في هذا الممثل السوري.. خمنوا من هو وماذا قالت عنه! “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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