شاهدوا.. ممثلة شهيرة تصدم متابعيها وتدعو النساء للإضراب عن الجنس

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:57 صباحاً - أثارت الممثلة الأمريكية أليسا ميلانو صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان دعت النساء للانضمام إليها في إضراب جنسي للاحتجاج على قوانين الإجهاض الصارمة التي أقرتها الهيئات التشريعية في الولايات المتحدة.
ودعمت النساء في الامتناع عن ممارسة الجنس كطريقة للتحكم الذاتي للجسد وقالت ميلانو “نحتاج أن نفهم مدى خطورة الوضع في جميع أنحاء البلاد، إنه مجرد تذكير فقط للناس بأننا نمتلك السيطرة على أجسامنا وكيف نستخدمها”. border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
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