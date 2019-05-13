كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 11:57 صباحاً - ولد الطفل الباكستاني ديما مانغريو وهو مصاب بإلتهاب الدماغ.
الرضيع الذي يبلغ حالياً ثمانية أشهر، ولد ولديه تورم صغير في أنفه، ولكن الورم كبر مع الأيام، وعندما كشف الأطباء على دماغ الطفل تبيّن لهم أنه مصاب بتشوه خلقي في الجمجمة والدماغ، ويوجد جزء من النخاع خارج الجمجمة.
وقال والدا الطفل إنهما أنفقا كل أموالهما على علاج الرضيع، في حين قال رضا هارون وهو رئيس قسم الأمراض العصبية الطبيب إن الرضيع يحتاج للعلاج، ولكنهم بإنتظار نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي، ولن يسمحوا بإجراء عملية جراحية للرضيع إلا إذا كانت الإختبارات جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل رضيع مصاب بورم في أنفه.. وجزء من دماغه يظهر على وجهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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