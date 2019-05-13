متابعة بتجـــــــــرد: حصدت أغنية فيلم “علاء الدين” التي يقدّمها النجم العالمي زين مالك بصوته وتحمل اسم A Whole New World أكثر من 20 مليون مشهدة بعد يومين فقط على طرحها. ويتصدّر فيديو الأغنية المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا حول العالم، وذلك عبر موقع “يوتيوب” الشهير. تجدر الإشارة إلى أن فيلم “علاء الدين” من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم 24 أيار/مايو الجاري. لمشاهدة فيديو أغنية A Whole New World:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زين مالك يحقق رقمًا قياسيًا للنسخة الحيّة من فيلم “علاء الدين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.