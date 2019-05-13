ظهور نادر لوالدة شاكيرا.. هل تشبهها؟

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية من أصول لبنانية شاكيرا الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة تجمعها مع والدتها بمناسبة عيد الأمهات.

وتمثل هذه الصورة ظهورًا نادرًا لوالدة شاكيرا “نيديا ديل كارمن ريبول تورودو” وهي كولومبية تزوجت من والد مغنية البوب الشهيرة “دون وليام مبارك” الذي ولد في نيويورك وهو من أصل لبناني.

ولدت شاكيرا في بارانكيا (Barranquilla) وفي عمر الثالثة عشرة انتقلت إلى بوغوتا (Bogotá)K وبعد سنة أصدرت ألبومها الأول Magia (سحر).

الجدير ذكره أن شاكيرا كانت قد استقرت في إسبانيا منذ عام 2011 حيث يلعب بيكيه في نادي برشلونة الإسباني وهو ما يحتّم عليه التواجد هناك في معظم فترات العام.