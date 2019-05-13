مي كساب تعترف: “وقعت في حب هوجان” ومحمد إمام يردّ!

متابعة بتجــــــــــرد: يخوض الفنان المصري محمد إمام السباق الدرامي لرمضان هذا العام بمسلسل “هوجان” الذي يحقق نجاحًا لافتًا منذ بداية الشهر الفضيل.
وقد أعربت الفنانة المصرية مي كساب عن إعجابها بالمسلسل، وأشادت بدور محمد إمام حيث كتبت عبر حسابها على موقع “تيوتر”: “محمد إمام عامل شخصية هوجان حلو حلاوة مش طبيعيه انا وقعت في حب هوجان أحسنت جدا”. من جهته شكرها محمد إمام على كلامها وكتب في تغريدة له: “حبيبتي”.
تدور أحداث المسلسل حول شاب مُلقب من أهل منطقته الشعبية بـ “هوجان”، نظرًا لكونه من ذوي القدرات الخارقة، حيث نراه يسحب سيارات بيده دون مساعدة أحد، كما يثني العملات المعدنية بأصابعه وفمه ويبرع في أكل الزجاج، لتذيع شهرة “هوجان” في الأفق، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.
“هوجان” من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام كل من كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي ، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.
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