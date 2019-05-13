“يوم الدين” في نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

متابعة بتجـــــــــــرد: يعرض نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب فيلم “يوم الدين” للمخرج “أبو بكر شوقي” وذلك يوم السبت الموافق ١٨ أيار/مايو بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية في تمام التاسعة مساء.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي “إسلام أحمد علي” لمناقشة قصّة الفيلم مع الجمهور.

الفيلم تدور أحداثه في “مستعمرة” لمرضى الجذام، بعد أن يحاول أحد المرضى ويدعى “بشاي”، الهرب من المستعمرة، والفيلم بطولة راضي جمال، شهيرة فهمي، أحمد عبد الحافظ، محمود فارس، محمد عبد العظيم، أسامة عبد الله.

الجدير ذكره أن “يوم الدين” هو أول فيلم روائي للمخرج أبو بكر شوقي، وشارك بالدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، وفاز بجائزة “فرنسوا شاليه”، كما فاز بثلاث جوائز ضمن فعاليات مهرجان “فالادوليد السينمائي الدّولي” في إسبانيا، وهي “جائزة الجمهور”، “جائزة لجنة التحكيم للشباب” وتنويه خاص من قبل لجنة تحكيم المهرجان العالمي.