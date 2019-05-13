كواليس حلقة “سمية الخشاب” في شيخ الحارة قبل إذاعتها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة المصرية “سمية الخشاب” على حسابها الخاص بموقع فيسبوك مجموعة صور من كواليس تصوير حلقتها المسجلة ببرنامج “شيخ الحارة” المقرر عرضها خلال أيام، لترد على كل ما قاله طليقها الفنان “أحمد سعد”.

وظهرت سمية، بفستان وردي طويل وشعر قصير مموج بمظهر جديد على جمهورها، بعدما كشفت أنها انتهت من تصوير حلقتها في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية “بسمة وهبة” ومدتها 4 ساعات سيتم عرضها على مدار يومين، مشيرة إلى أنها الآن في مرحلة المونتاج.

ينتظر الجمهور حلقة “سمية” التي أكدت من خلال تصريحاتها الأخيرة بأنها سترد خلالها على كل اتهامات “سعد” بالمستندات والشهود وستفجر مفاجآت خلال الحلقة ستهز الرأي العام، قائلة إن اتهامات طليقها عن استيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وافتراء منه عليها، وأنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب وفي البرنامج نفسه.

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في تصريحاتها الأخيرة، أشارت “سمية” إلى أنها لم تتخيل ما قاله “سعد” باتهامه لها بسرقة لحن أغنية “قلبي يا ناس”، وبأنه تجاوز كثيرًا في حقها.

وتابعت قائلة :”اتهمني أحمد بالكثير دون أي وجه حق أو دليل، جرح في سمعتي بالكثير، وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة، وقد سامحته على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرًا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك “سيديهات” لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة”.