وفاة نجمة “نجوم صغار” بنوبة قلبية مفاجئة

اعلن والد الطفلة السعودية دانة القحطاني البالغة من العمر 9 سنوات عن وفاتها أثر أزمة قلبية مفاجئة.

دانة، كانت قد شاركت في برنامج” نجوم صغار” وهو الصيغة العربيّة من برنامج المواهب العالمي الشهير “Little Big Shots”، ومن تقديم النجم المصري احمد حلمي.

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الحزن لف رواد مواقع التواصل بعد انتشار الخبر، حيث كتبت الصفحة الرسمية الخاصة بالأخوات القحطاني الثلاثة دانة (9 سنوات) والتوأم دنى وغاناتي (12 عاماً) على انستغرام: “بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ اصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية ادت الى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا الى جوار ربها وانا لله وانا اليه راجعون لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شي عنده بمقدار“.

نذكر انه ذاع صيت الأخوات القحطاني الثلاثة دانة والتوأم دنى وغاناتي من المملكة العربيّة السعودية، حيث وصل عدد متابعيهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حوالي 2 مليون شخص، ويعرضن من خلاله أطباقاً سعودية شهيرة بطريقتهن الخاصة ويعطين وصفات شهية لمحبي الأكل السعودي.