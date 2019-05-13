اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يجتمع الفنانان مصطفى قمر وايهاب توفيق في دويتو غنائي سيُطرَح في الصيف المقبل مع توقعات تشير بأنه سيكون واحداً من أقوى الأغاني المنفردة خلال الموسم.

حيث سيقدمان اغنية "هو فين" التي كتب كلماتها محمد جمعة وقام بتلحينها مصطفى قمر بينما تولى تسجيلها حميد الشاعري، لكنهما لم يقررا ما إذ كانا سيصوران الأغنية على طريقة الفيديوكليب أم سيكتفيان بطرحها بشكل منفرد على أثير الإذاعات.

تجدر الإشارة إلى أن إيهاب ومصطفى يعملان على ألبوم لكل منهما، لكنهما لم يحددا موعداً لطرحهما بالأسواق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دويتو غنائي يجمع بين مصطفى قمر وإيهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.