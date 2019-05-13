محمد هنيدى ينعى الطفلة السعودية دانه القحطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد هنيدى، الطفلة السعودية دانه القحطانى، التى توفت صباح اليوم الاثنين بعد إصابتها بنوبة قلبية. وغرد هنيدى، عبر حسابه على تويتر قائلا: " البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون .. ربنا يصبر اهلها ويعينهم ويرحمها كانت سبب في ابتسامة ناس كتير". ودانة القحطانى طفلة سعودية توفت فى عمر تسعة أعوام، وهى نجمة تطبيق سناب شات يتابعها الكثير من السعوديين وتحظى بشهرة واسعة بسبب الفيديوهات التى تشاركها هى وشقيقاتها غناتي ودنى". Advertisements

محمد هنيدى

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