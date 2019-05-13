شكرا لقرائتكم خبر عن ‏لمس أكتاف 7 ..ياسر جلال مهدد إما بالقتل أو الحبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، ‏بوقوف "أدهم" أمام مديرية أمن القاهرة، وظن المشاهدون أنه ذهب ‏للاعتراف على نفسه بجريمة قتل ضباط الشرطة بناء على الاتفاق ‏الذى عقده مع منجى – شريف دسوقى – إلا أن المؤلف هانى ‏سرحان يباغت المشاهدين ويخالف توقعاتهم، إذ يتوصل أدهم – ‏ياسر جلال – لحيلة كى يبعث رسالة إلى ضابط المباحث – خالد ‏كمال – عن طريق ورقة فى يد طفل صغير.‏

يحاول الضابط البحث عن أدهم فى المنطقة المحيطة بمديرية ‏الأمن لكنه لا يعثرعليه، فى الوقت الذى اجتمعت فيه عائلة "أدهم" ‏فى منزل طليقته التى انهارت بعدما علمت بالتهمة التى تواجه ‏زوجها السابق.‏

يتصل أدهم – ياسر جلال – بابنه ويصارحه بأنه برىء من التهمة ‏التى تطارده وطلب منه ألا يصدق ما يقال عن أبيه، وكشف له ‏ابنه نية "على" الذهاب لمديرية الأمن بصفته شاهدا على الواقعة ‏لأنه كان بصحبته يوم عودته من منطقة السحر، إلا أن أدهم ‏يحذره من الإقدام على هذه الخطوة. ‏

يتواصل أدهم - ياسر جلال - هاتفيًا مع ضابط الشرطة ليبلغه أنه ‏سيثبت براءته الليلة وكشف له عن موعد لقائه بمنجى - شريف ‏الدسوقى - لتسليمه مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل الاعتراف بالجريمة، ‏فى المقابل شعر منجى أن أدهم يتلاعب به، وأمر رجاله بقتله ‏والتخلص منه نهائيا، فى الوقت الذى تزاداد فيه شكوك حمزة – ‏فتحى عبد الوهاب – فى منجى ويلمح بقتله فى حال التأكد من ‏خيانته له.‏

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فى خط درامى موازى، يعلم حمزة – فتحى عبد الوهاب – بما ‏أصاب شقيقته غادة – إيمان العاصى – ويسألها عمن فعل ذلك ‏بها، تحاول فى البداية أن تخفى مطاردة طليقها لها، لكن مع ضغط ‏حمزة عليها تخبره بأن طليقها سبب إقدامها على الانتحار، وهو ما ‏جعله يرتب للانتقام منه، لتنهى الحلقة بمواجهة حمزة بطليق ‏شقيقته، فهل يقتله ؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث الحلقة الثامنة .‏

مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوزعادل من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏