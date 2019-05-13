شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فركش تصوير "كلبش 3" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الشهير "كلبش 3" بعد أسبوع تقريباً، حيث يواصل تصوير مشاهد الأكشن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد بينه وبين أحمد العوضى ويسر اللوزى وأحمد عبد العزيز وهشام سليم وأخرون من النجومن ويعرض العمل طوال شهر رمضان على قنوات ON E بشكل حصرى.

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ويعد مسلسل "كلبش 3" من المسلسلات التى فرضت نفسها بقوة فى السباق الرمضانى، نظرا للشعبية الهائلة التى حققها العمل فى جزأيه الأول والثانى، كما أعرب كرارة عن سعادته لتصدر العمل تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى بعد إذاعة الحلقة مباشرة، وكتب كرارة على "انستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.