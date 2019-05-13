متهم بالتحرش وأحيا حفلا رغم وفاة والدته.. مواقف في حياة عصام كاريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الاثنين، المطرب والملحن عصام كاريكا بعيد ميلاده الخمسين. كاريكا يعتبره النقاد صاحب لون مختلف في الغناء الشعبي، بالإضافة لكونه ملحن للعديد من الأغنيات الشهيرة لعدد من المطربين خاصة في فترة التسعينيات.

ونرصد في هذا التقرير مواقف من حياة عصام كاريكا:

البداية الفنية

ولد عصام عبدالعزيز محمد أحمد، في أسوان في 13 من مايو عام 1969 لأب سوداني وأم مصرية، وقدم إلى القاهرة، وأثناء دراسته في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، لحّن أول أغنية له عام 1993 للمطرب محمد محيي، وهي أغنية "أعاتبك"، وحصل على جائزة أحسن ملحن عنها عام 1993.

أغنية أعاتبك

التسمية

أطلق كاريكا على نفسه هذا الاسم نسبة إلى اللاعب البرازيلي الشهير "أنطونيو دي أوليفيرا فيلو كاريكا" والذي لعب للبرازيل في الثمانينيات، وأحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، وبرر عصام ذلك بأن اسم والده لا يعتبر اسمًا فنيًا.

غناء رغم الوفاة

رغم وفاة والدته، إلا أن كاريكا أحيا حفل رأس السنة في شرم الشيخ، وقال في تصريحات صحفية: "رغم أحزاني على وفاة والدتي، بس كان لازم احترم اتفاقي على إحياء حفل رأس السنة، والناس اللي جاية من لبنان والأردن وسوريا لحضور الحفل".

اتهام بالتحرش

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قالت المطربة الجزائرية ياسمين نيار، إنها ستتقدم ببلاغ لنقابة المهن الموسيقية تتهم فيه "كاريكا" بالتحرش بها.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اتهم كاريكا نيار بالـ"نصب"، وقال: "ما حدث إنها اتفقت معي على أغنية، وبعدما انتهيت منها قالت إنها لا تملك باقي المبلغ المتفق عليه، قالتلي خلي معاك التنازلات، ولما أرجع بلدي هبعت الـ5 آلاف دولار باقي المبلغ، وقُلت خلاص هي في غربة، ووافقت إنها تكمل الفلوس لما ترجع".

واستكمل: "بعد رجوعها لبلدها، طالبتها على مدار 6 أشهر بدفع باقي المبلغ، وفي كل مرة تتحجج بظروف مختلفة، ومنذ شهر فوجئت بها تقول إنها دفعت 3 آلاف دولار، ولن تدفع الـ5000 باقي المبلغ".

وأضاف كاريكا: "قُلتلها مينفعش، والناس خدت فلوسها وأنا دفعت من جيبي، قالتلي لا هو كدة، وخلت محاميها اللبناني يكلمني".

وعن اتهامها له بالتحرش، قال: "اتهمتني في البداية بأنني أريد أخذ ضعف المبلغ، وحينما كذبت الأمر بالمستندات، فكرت مع محاميها باتهامي بالتحرش، وقالت إنني تحرشت بها في السيارة"، وتابع: "لو كان الأمر صحيحًا، فكيف اتهمتني في البداية بمضاعفة المبلغ، وحينما لم تفلح اتهمتني بالتحرش، ولماذا لم تتحدث على مدار 6 أشهر".

( أغنية خطوه ونص - ألحان كاريكا )

جلسة مع منير

قدم منير أغنية "خطوة ونص" مع الفنان حكيم، والتي وصفها كاريكا بالزلزال، لشدة انتشارها في المجتمع المصري، وتصدرت سوق الكاسيت في مصر، وقرر كاريكا أن يطرق باب الكينج محمد منير، لكن الأخير رفض مقابلته بسبب لونه الشعبي الذي يقدمه والذي لا يناسبه، وطلب "كاريكا" 5 دقائق فقط من وقت الكينج ليقنعه بألحانه، واستمر اللقاء بينهما لسبع ساعات، لحن خلالها كاريكا للكينج أغنية "أنا عمر عيني"، من كلمات مصطفى كامل والتي تعتبر واحدة من أشهر أغاني منير.

أغنية "أنا عمر عيني".