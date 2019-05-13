لهذا السبب.. بشرى وأمير رمسيس في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة بشرى، صورة جمعتها بالمخرج أمير رمسيس، داخل مطار القاهرة الدولي، من أجل تناول السحور. وعلقت "بشرى" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "انستجرام"، قائلة: "الأصدقاء المتنافسين فرقة الجوع الكافر والسحور قبل الإقلاع.. إحنا قولنا نتصور جنب سلايس بيتزا حجم عائلي في مطار القاهرة". يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018، فيما تغيب هذا العام عن الدراما التليفزيونية.​

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