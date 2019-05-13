"أفنجرز" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): احتفظ فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند جيم) بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلًا 63.1 مليون دولار، بحسب "سكاي نيوز عربية". والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، وإخراج الأخوين روسو. وجاء فيلم الفانتزيا العائلي الجديد "بوكيمون: المفتش بيكاتشو" (بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو) في المركز الثاني، محققا إيرادات بلغت 58 مليون دولار. Advertisements والفيلم بطولة رايان رينولدز وجيستيث سميث وكاثرين نيوتن ومن إخراج روب ليترمان. كما جاء الفيلم الكوميدي الجديد "احتيال" (ذا هاسل) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.5 مليون دولار. والفيلم بطولة آن هاثاواي وريبل ويلسون ومن إخراج كريس أديسون. وتراجع الفيلم الدرامي "الدخيل" (ذي انترودر) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، محققا 6.6 مليون دولار، فيما هبط الفيلم الكوميدي "لونج شوت" (لقطة طويلة) من المركز الثالث إلى المركز الخامس، بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار.​

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