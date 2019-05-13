بالفيديو.. زواج محمد إمام من أسماء أبو اليزيد في "هوجان"

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام بقيام والدة "نوجة" بإلقاء ملابس "هوجان" من شباك غرفته، التي وفرتها له نوجة، بسبب حديث أهل الحارة عن بنتها وعلاقتها بـهوجان، فتنزل نوجةلوسط الحارة وتعلن لأهل حارتها بأن كتب كتابها على هوجان الخميس المقبل، وسط ذهول هوجان من كلامها.
تدور أحداث الحلقة حول فرح هوجان، نوجة وزيارة
تنتهي الحلقة السابعة من مسلسل هوجان بتعذيب بهلول لوردة لتعترف له عن فلوسه التي سرقتها منه خلال قضاء مدته في السجن.
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