بالفيديو.. زواج محمد إمام من أسماء أبو اليزيد في "هوجان"

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام بقيام والدة "نوجة" بإلقاء ملابس "هوجان" من شباك غرفته، التي وفرتها له نوجة، بسبب حديث أهل الحارة عن بنتها وعلاقتها بـهوجان، فتنزل نوجة

لوسط الحارة وتعلن لأهل حارتها بأن كتب كتابها على هوجان الخميس المقبل، وسط ذهول هوجان من كلامها.

تدور أحداث الحلقة حول فرح هوجان، نوجة وزيارة

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أصدقائه "لطفي وحورس" بعد إعطاء "بهلول" مبلغًا كبيرًا للطفي الحراق هدية زواج هوجان، وعند محاولة "وردة" للوصول لهوجان تقع في يد بهلول.

تنتهي الحلقة السابعة من مسلسل هوجان بتعذيب بهلول لوردة لتعترف له عن فلوسه التي سرقتها منه خلال قضاء مدته في السجن.