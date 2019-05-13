"بالفيديو.. إطلاق نار على أحمد صلاح حسني في "لآخر نفس

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بحصول "سلمى" على هارد الكمبيوتر بمساعدة الرائد "أدهم"، في قبر والدها، الذي كان سببًا من أسباب خطف أطفالها.

وزيارة "سليم، سلمى" لرجل الأعمال "شكري"، الذي يكون جزءًا كبيرًا من لغز وفاة "حازم" ضابط الشرطة المقتول في ظروف غامضة لمساعدتهم في إرجاع "يونس"

ابنها.

تدور أحداث الحلقة حول أهمية هاردات الكمبيوتر عند العصابات المشبوهة التي كان يعمل معهم "حازم".

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تنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "لآخر نفس" بقيام شخصين ملثمين بمراقبة "سليم" وعند خروجه من منزله يطلقون عليه النار.