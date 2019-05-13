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كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 09:55 صباحاً - كشف الإعلامي اللبناني ومدير مجموعة mbc علي جابر أنه خضع لعملية جراحية دقيقة في منطقة الكتف في أحد المستشفيات الإماراتية.
جابر طمأن محبيه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عقب انتهاء العملية، حيث نشر صورتين له من داخل المستشفى وعلق:
“اجريت عملية جراحية مهمة في الكتف. قبل اجرائها، تمنى عليّ الكثيرين ان أجريها في أوروبا أو بيروت، تشكيكاً في العناية الطبية في دبي. أصررت على دبي و الحمد لله نجحت. للتنويه: لم ار في حياتي احترافية وعناية و حرص على التفاصيل كما رأيت في مستشفى برجيل”.
كانت هذه تفاصيل خبر علي جابر خضع لعملية جراحية دقيقة.. ويطمئن محبيه ومتابعيه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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