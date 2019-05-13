طارق العلي يرد على على إشاعات “تزوير شهادته الجامعية” .. شاهدوا ماذا قال!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 09:55 صباحاً - نفى الممثل الكويتي ​طارق العلي​ كل الاخبار التي تحدثت عن تحويله للنيابة العامة بتهمة تزوير شهادته الجامعية، مؤكداً أن جميع الأخبار التي انتشرت عن هذا الموضوع لا تمت للحقيقة بصلة.

وقال العلي اثناء حلوله ضيفاً على أحد البرامج التلفزيونية :”أمس واحد من ربعي مخترع محولينك للنيابة، وبيقول أنت من ضمن أسماء حطينهم منهم مسؤولين ووزراء وأصحاب مناصب أن شهادتكم مزورة، أنا أقول حق هالنوعية من الناس اللي بيروجوا الشائعات اتقوا الله في شهر رمضان، إحنا أبناء أسر وعندنا عيال وزوجات، وكل اللي واردة أسماؤهم لهم تقدير عند الناس، فمن العيب أن تتكلم عن شيء ما هو موجود أو تشوه سمعة الناس”.