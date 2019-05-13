شاهدوا محمد رمضان ينجو من حادث سقوط خطير في كواليس “زلزال”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 09:55 صباحاً - كشف الممثل المصري محمد رمضان أنه نجا من حادث سقوط مروع، أثناء تصوير أحد مشاهده بمسلسل “زلزال” الذي يعرض حالياً في رمضان.
ونشر رمضان فيديو من الحادث عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلق :”موقف حصلي في مسلسل زلزال.. كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي واطلع سلم الفراشة وأتحرك به علشان أكون مقنع للناس.. وبعد ما خلصت المشهد والمخرج اتبسط، سابوني فوق وكأني صاحب الفراشة مثلًا.. قالك ما هو محمد رمضان وأكيد هيتصرف نلحق إحنا نجهز بالمشهد اللي بعده.. الحمد لله ربنا ستر”.
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