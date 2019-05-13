كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 09:55 صباحاً - كشفت تقارير صحافية بريطانية ان اختيار دوق ودوقة ساسكس بالأمس الامير هاري وميغان ماركل لإسم طفلهما الأول “آرشي هاريسون ماونت باتن وندسور” كان غريبا نوعا ما على متابعي اخبار العائلة المالكة، وذلك لأن لقب الأمير “جورج” الابن الأكبر لوريث العرش الأمير “ويليام” هو “آرشي”.
ومنذ أن تم الاعلان عن اسم الطفل الأول لدوق ودوقة ساسكس، تساءل الصحافيون المتابعون لأخبار الملكيين حول شعور الأمير البالغ من العمر 5 سنوات، بعد ان تمت سرقة لقبه منه، واختيار عمه للقبه كإسم رسمي لابنه الصغير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا طفل الأمير هاري وميغان ماركل يستولي على لقب الأمير “جورج”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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