“فرخ الوز عوام”.. مكة ابنة صلاح تخطف الأضواء مجددًا وتسجل هدفًا مميزًا

متابعة بتجـــــــــــرد: خطفت الطفلة مكة، ابنة النجم المصري محمد صلاح الأضواء مجددًا، في ملعب الأنفيلد، معقل نادي ليفربول الإنجليزي، بعد انتهاء منافسات الدوري “البريمرليغ”، الذي توّج بلقبه نادي مانشستر سيتي، مساء الأحد.

كما توّج صلاح للعام الثاني على التوالي بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة برصيد 22 هدفًا مناصفة مع زميله في “الريدز”، ساديو ماني، ومهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.

وحضرت مكة وزوجة محمد صلاح إلى الملعب، وخاصة أنها المباراة الأخيرة هذا الموسم على صعيد الدوري، وعقب نهاية مباراة “الريدز” أمام ولفرهامبتون، قامت “مكة” باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفًا، لتهتف لها الجماهير بقوة، بينما بدا صلاح ضاحكًا في تعبير عن سعادته بابنته.

كما التطقت العدسات صورًا لزوجة محمد صلاح، داخل أرضية الملعب بعد تتويج الأخير بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

Advertisements

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتقاسم 3 أفارقة صدارة صراع الهدافين في أول موسم يتخطى فيه 3 أفارقة حاجز الـ20 هدفًا.

ويعد محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ نادي ليفربول يتمكن من الفوز بجائزة «الحذاء الذهبي» والتي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين منذ تأسيس تلك الجائزة موسم 1992 – 1993، كما تمكن من معادلة إنجاز الهولندي روبن فان بيرسي والإنجليزي هاري كين، ذلك الثنائي حصد لقب الهداف في موسمين متتاليين.

وخسر ليفربول لقب الدوري في الجولة الأخيرة رغم جمعه 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.