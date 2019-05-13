بإعلان من مكتب مخرج شهير.. هكذا انطلق “حسن الرداد” في رحلة نجاحه

متابعة بتجـــــــــرد: عرف الجمهور الفنان المصري الوسيم “حسن الرداد ” بدور أحد أبناء الفنان الراحل “نور الشريف” في مسلسل “الدالي”، وفي السينما كانت أدواره الجادة هي من لفتت نظر العديد من المخرجين له، ليتحول إلى منطقة الكوميديا بعد مشاركته للفنانة المصرية الشابة “ياسمين عبد العزيز”، فأصبح وجهًا مميزًا في السينما، والتلفزيون، ووصل إلى البطولة المطلقة للأعمال الدرامية على الشاشة الصغيرة والكبيرة.. ولكن كيف بدأ مشوار الرداد الفني؟

بداية حسن الرداد

بدأ “الرداد” مشواره الفني بالتقديم في إعلان نُشر في معهد الفنون المسرحية يطلب فيه المخرج السينمائي “خالد يوسف” وجوهًا جديدة وكان الإعلان عبارة عن تقديم صورة شخصية وبيانات لكل من يرغب في التقدم ويقوم بإرسالها على عنوان مكتب المخرج خالد يوسف.

ولكن ظل “الرداد” منتظرًا لمدة أسبوعين، حتى تلقى مكالمة هاتفية من مدير مكتب “يوسف”، الذي أخبره بأنه سيخضع إلى اختبار كاميرا، وبالفعل نجح الفنان الشاب وشارك في فيلم “خيانة مشروعة” الذي عرض عام 2006، بترشيح لأداء دور صغير بالفيلم من المخرج “خالد يوسف” الذي حضر الاختبار.

وفي العام التالي، تم ترشيح “الرداد” لأداء دور صغير في مسلسل “الدالي” من قبل أستاذته بالمعهد “سميرة محسن”، والتي رتبت له لقاء مع الفنان “نور الشريف”، وبالفعل نجح في الاختبارات وانضم إلى أسرة العمل.

أهم أعماله في بداية مشواره الفني

شارك “الرداد” في عدد من الأعمال الدرامية بعد ذلك ليبدأ مشواره الفني عبر الشاشة الصغيرة، حيث شارك في فيلم “بلد البنات” من إخراج “عمرو بيومي” والذي شارك في المسابقة العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان دبي السينمائي، وفيلم “كاريوكي” من إخراج “أحمد عويس” ومسلسل “الدالي” الجزء الثاني في عام 2008.

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وفي العام التالي، استمرت مسيرة الدراما التلفزيونية للرداد، حيث شارك في عدد من المسلسلات منها “ابن الأرندلي” مع الفنان الكبير “يحيى الفخراني”، ومسلسل “الجماعة” بطولة “إياد نصار وأحمد الفيشاوي”، ومسلسل “نونة المأذونة” مع الفنانة “حنان ترك”، بالإضافة إلى مسلسل “راجل وست ستات” الجزء الثامن مع الفنان “أشرف عبد الباقي”.

كانت مسيرة الرداد في الشاشة الكبيرة لا تقل أهمية عن أعماله التلفزيونية، حيث شارك في عدد من الأفلام الناجحة، من ضمنها فيلم “احكي يا شهرزاد” مع الفنانة “منى زكي”، وفيلم “كف القمر” إخراج “خالد يوسف”.

في عام 2012، شارك “الرداد” الفنانة “ياسمين عبد العزيز” في أول بطولة سينمائية له بفيلم “الآنسة مامي”، ومن ثم شارك في ثلاث مسلسلات عرضت في موسم رمضان بالعام التالي، وهي “مولد وصاحبه غايب”، “آدم وجميلة” و”لعبة خطرة”.

انطلق “الرداد” بعد ذلك، ليصبح واحدًا من أشهر النجوم وقدم العديد من المسلسلات والأفلام منها فيلم “جوازة ميري”، مسلسل “حق ميت” وفيلم “عشان خارجين”، وحصل على شهرة واسعة بعد إعلان خطوبته على نجمة الكوميديا “إيمي سمير غانم” ابنة الفنان الكبير “سمير غانم”، والممثلة “دلال عبد العزيز”.

من هو حسن الرداد؟

حسن محمد نبيل الرداد 35 عامًا، ممثل مصري من مواليد مدينة دمياط، بمصر عام 1984، وابن الفنان الراحل “نبيل الرداد” من عائلته تحظى بشعبية كبيرة في محافظة دمياط، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث تخرج من قسم التمثيل.

تزوج من “إيمي” يوم 4 نوفمبر عام 2016، بعد مشاركتها له عدد كبير من الأعمال الفنية، وشائعات كبيرة حول علاقة غرامية تجمعهما، تم نفيها دائمًا، حتى تفاجأ الجمهور بصور حفل الزفاف الذي حضره كوكبة من نجوم الفن المصري.