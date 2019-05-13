محمد عساف يُغني مجددًا بفضاء النهضة في موازين

متابعة بتجــــــــــــرد: يُشارك النجم الفلسطيني محمد عساف، في فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” بدورته لهذا العام في المغرب، وذلك ضمن جدول حفلاته القادمة خلال صيف 2019.

ومن المقرر أن يُحي عساف حفله في موازين، مساء الإثنين في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، على أن يقدّم باقة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

وقد أعلن محمد عساف عن الأمسية المنتظرة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر البوستر الخاص بالحفل وكتب بتعليقه عليه: “جمهوري الحبيب في المغرب لاقوني يوم 24/6 على مسرح النهضة ضمن مهرجان موازين”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف كان قد التقى الجمهور في موازين لأوّل مرّة في عام 2014 وحقق حينها الحفل الذي أحياه نجاحًا كبيرًا في فعاليات المهرجان الأضخم في المغرب.

علي صعيد آخر، يتابع محمد عساف تحضيراته الفنية، ومن المقرر أن يطرح خلال الأسابيع القادمة أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” باللهجة العراقية، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” التي حققت نجاحًا كبيرًا.