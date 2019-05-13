شكرا لقرائتكم السعودية تدعو الأطراف السودانية إلى تحقيق مطالب الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا سفير السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر ، الاطراف السياسية السودانية لتحقيق مطالب الشعب ،وأكد إن الرياض اول من ايدت خطوات المجلس العسكري التي حفظت امن البلاد

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