شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز : سعيد بردود الأفعال على دورى فى "كلبش 3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز إنه سعيد جدا بردود أفعال الجمهور على دوره فى مسلسل "كلبش 3" مع أمير كرارة، مضيفا: وجدت اهتماما كبيرا من جانب المشاهدين وجميع ردود الافعال إيجابية.



أحمد عبد العزيز وأمير كرارة

وأضاف أحمد لـ"الخليج 365"، أنه يواصل تصوير المسلسل بشكل يومى فى العديد من الأماكن المتفرقة في القاهرة وتجمع المشاهد بينه وبين هشام سليم وأمير كرارة، حتى يتم الانتهاء منه في الأيام المقبلة بشكل نهائيا.

أحمد عبد العزيز في كلبش3

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وأكد عبد العزيز أن نجاح المسلسل يرجع لوجود مجموعة العمل مضيفا: انتظروا أحداث جديدة ومفاجآت في الجزء الثالث بحلقات مقبلة.

ويعد مسلسل "كلبش 3" من المسلسلات التى فرضت نفسها بقوة فى السباق الرمضانى، نظرا للشعبية الهائلة التى حققها العمل فى جزأيه الأول والثانى، كما أعرب كرارة عن سعادته لتصدر العمل تريند تويتر وتصدره المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا بالتريند المصرى بعد إذاعة الحلقة مباشرة، وكتب كرارة على "إنستجرام"، "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع".

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى،عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.