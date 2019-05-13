ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية نهى عابدين أنها تحرص على متابعة مسلسل "قابيل" خلال شهر رمضان، ليس لأنها بطلة من أبطاله ولكنها تتعامل معه كواحدة من الجمهور وتحب مشاهدة حلقات العمل، مشيرة إلى أنه من الأعمال الهامة التي تعرض في شهر رمضان هذا العام من ناحية التمثيل والقصة والتنفيذ.
وقالت عابدين في تصريح خاص لموقع "الفن" إنها إستأنفت تصوير مشاهدها في مسلسل "قابيل" وبشكل مكثف خصوصاً وأنها انشغلت الأيام الماضية بمسلسلها الثاني "حرملك" حيث كانت تصور مشاهدها ما بين لبنان وأبوظبي، ولكنها عادت الى القاهرة للانتهاء من مشاهدها في "قابيل"، على أن تعود الى لبنان مرة أخرى بعد عيد الفطر لإستكمال أحداث "حرملك".
"قابيل" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد فراج، نهى عابدين، أحمد كمال، علي الطيب، بسنت شوقي، فاطمة ناصر، خالد كمال، أحمد خالد صالح، نبيل نور الدين، علي قاسم، حسني شتا، تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، إخراج كريم الشناوي.
كانت هذه تفاصيل خبر نهى عابدين للفن: أشاهد "قابيل" كواحدة من الجمهور بعيداً عى مشاركتي فيهخاص الفن- هبة نور: "حرملك" فرض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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