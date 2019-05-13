شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تسجيل 6 اغانى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد نور من تسجيل 6 أغانى من ألبومه الجديد، الذى لم يستقر على إسمه حتى الآن ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين ويقدمه بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة ويتنوع مابين الأغانى الرومانسية والدرامية حيث صور أغنية من ضمنهم فى فرنسا على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الايام المقبلة.

من ناحية أخرى طرح محمد نور فيديو كليب جديدة يحمل اسم"وش السعد"، فى عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوت محمود عزت، وإخراج هيثم حسن.

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يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".