شكرا لقرائتكم خبر عن Pokemon Detective Pikachu يحقق 65 مليون دولار فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن "Pokemon Detective Pikachu" إيرادات وصلت إلى 65 مليون دولار، منذ طرحه يوم 10 مايو الجارى في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم الجديد سيسرد تاريخ لعبة البوكيمون الشهيرة، ومن المقرر أن يقوم بالأداء الصوتى لشخصية المحقق "بيكاتشو" النجم العالمى ريان رينولدز، ويصاحبه فى دور البطولة الممثلة كاثرين نيوتين، وهو من إخراج روب ليترمان، وتأليف وكتابه نيكول وليترمان.

فيلم Pokemon Detective Pikachu إنتاج مشترك أمريكى ويابانى، بين شركتىLegendary Pictures وUniversal Pictures وWarner Bros. Pictures وToho، وهو مستوحى من اللعبة والمسلسل الكارتونى الشهير الذى يحمل نفس الاسم.