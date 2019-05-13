تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد امام, بقيام والدة "نوجة" بالقاء ملابس "هوجان" من شباك غرفته, والتي وفرتها له نوجة, بسبب حديث أهل الحارة عن بنتها وعلاقتها بـ هوجان, فتنزل نوجة لوسط الحارة وتعلت لأهل حارتها بأن كتب كتابها على هوجان الخميس القادم, وسط ذهول هوجان من كلامها. الحارة وتعلت لأهل حارتها بأن كتب كتابها على هوجان الخميس القادم, وسط ذهول هوجان من كلامها. تدور أحداث الحلقة حول فرح هوجان, نوجة و زيارة أصدقائه Advertisements "لطفي, حورس" بعد اعطاء "بهلول" مبلغ كبير لـ لطفي الحراق هدية زواج هوجان, وعند محاولة "وردة" للوصول لـ هوجان تقع في يد بهلول. تنتهي الحلقة السابعة من مسلسل هوجان بتعذيب بهلول لـ وردة لتعترف له عن فلوسة التي سرقتها منه خلال قضاء مدته في السجن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زواج محمد امام من أسماء أبو اليزيد في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.