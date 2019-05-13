كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور لـ أحمد العوضي عن دوره في "كلبش3": "هجام بس عسل" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل "كلبش3" لموسمه الثالث على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك" و "تويتر" بأداء الفنان أحمد العوضي، في شخصية "بروسلي" وذلك ضمن أحداث مسلسل "كلبش3".

حيث يجسد دور "هجام" ويتعاون مع "سليم الأنصاري" أمير كرارة ومازحه البعض بجملة "هجام بس عسل"، ويرصد "الخليج 365 الفني" أبرز التعليقات على دوره.