كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور لـ"عائشة بن أحمد" بعد مشهد احتراق أبنائها: كفاية عليكي كده واقعدي في البيت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن عدد كبير من الجمهور علي مواقع التواصل الاجتماعي هجوما علي الفنانة عائشة بن أحمد، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "أبو جبل" وخاصة بعد مشهد حرق أبنائها حيث لم يستوعب الجمهور رد فعلها واعتبروه رد فعل لا يناسب الموقف.