كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة أحمد فهمي وهنا الزاهد من العصر الفرعوني في سابع حلقات "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" عودة كل من سيد وزوجته ريتاج وشقيقه فخر العرب إلى العصر الحالي بعد تمكنه من العودة عبر آلة الزمن من العصر الفرعوني.

واستطاع "سيد" سرقة تمثال فرعوني صغير لكي يبعه حتى يتمكن من سداد أموال السحاوي، لكن تاجر الأنتيكات رفض شرائه لأنه حديث الصنع، وثمنه بخمسين جنيه، اشترى بهم كشري لهم.