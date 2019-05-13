سهر الصايغ تنتهي من مشاهدها في "فكرة بمليون جنيه"

انتهت الفنانة سهر الصايغ من تصوير مشاهدها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" والمعروض حاليًا على قناة "Mbc".وقالت سهر في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" إنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في مسلسل "خط ساخن" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرة إلى أن المسلسل يعرض على إحدى القنوات السعودية المشفرة.
يشارك في بطولة "فكرة بمليون جنيه" علي ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، كريم عفيفي، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي، شريف يسري، إخراج وائل إحسان.
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أما مسلسل "خط ساخن" بطولة حسين فهمي، سلاف فواخرجي، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد عادل، نرمين ماهر، تأليف فوزية حسين، إخراج حسني صالح.
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سهر الصايغ تستأنف تصوير مشاهدها في " خط ساخن"
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