شكرا لقرائتكم خبر عن هدى سعد تستعد لطرح أغنية جديدة.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة المغربية هدى سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "قد بيها"، والأغنية من كلماتها وألحانها،وتوزيع الموسيقى أسامة سامى، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت مؤخرا هدى دويتو جديد مع المطرب فريد غنام بأغنية بعنوان "طريق النجاح" وهى من كلمات عبد الرحيم الصنوطي، وألحان وتوزيع يوسف كريران.

يذكر أن الفنانة هدى سعد أصدرت منذ بدايتها 4 ألبومات، كتبت ولحنت عددا كبيرا من أغنياتها، وكان آخر الألبومات التى أصدرتها قبل غيابها هو "السهرة"، من إنتاج شركة "روتانا" قبل أن تنفصل عنها.