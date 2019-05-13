مدحت العدل عن فوز الزمالك: "بمجهودنا".. وفي الوقت الأصلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر" تغريدة علق بها على فوز نادي الزمالك على نظيره الداخلية 2-1، في إطار مسابقة الدوري العام.

وكتب العدل: "مبروك.. بمجهودنا.. وفي الوقت الأصلي.. رجالة الزمالك".

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف، سجلهما "كهربا" ويوسف أوباما، وسجل للداخلية إبراهيم أبو اليزيد، ليتأكد هبوط الداخلية رسميًا لدوري الدرجة الثانية.