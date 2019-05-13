هكذا علق آسر ياسين على صورته مع السفير السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة جمعته بالسفير السعودي في القاهرة أسامة النقلي. كتب ياسين معلقًا على الصورة: "مع سعادة السفير السعودي أسامة النقلي في حفل الإفطار السنوي للسفارة السعودية في مصر.. علاقات تاريخية وشعبين شقيقين". يُذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين كان فيلم "تراب الماس" من تأليف أحمد مراد، وإخراج مرون حامد.

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