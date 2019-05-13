حلا شيحة تتعرف على محمد رمضان في زلزال

تذهب أمل، إبنة خليل السياح في الحلقة السابعة من مسلسل زلزال، إلى محمد حربي "زلزال"، وتقول له كيف يقول بأن والدها أخذ أرض والده ويكذب، وتخبره بأن المحاكم بينهم، وإذا حكمت لوالدها فهي لا تريد أن تعرفه وإذا حكمت له يكون أبوهاحرامي ولا يليق به.
وتشهد الحلقة تعرف زلزال على صافية التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحة، ويتم تأجيل القضية أكثر من مرة، ويفكر زلزال في الاستعانة بالشهود فيقول لـ عم جبرايل ومدرس العربي، فيعتذران
ويطلب زلزال شهادة زوجة خليل السياح، الأمر الذي يرفضه خليل، ولكن المحامي يؤكد له أنها لابد وأن تذهب.
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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