كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يداعب الهضبة عمرو دياب في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت الفنانة إيناس مكي، ضيفة شرف الحلقة السابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذي يُعرض على قنوات DMC، حيث جسدت شخصية ميمي التي نصبت على رزق والد سيد الشحات، وسرقة أمواله.

وشهدت الحلقة مداعبة أحمد فهمي للهضبة عمرو دياب، حيث ارتدى فهمي البلوفر الشهير الذي ارتداه الهضبة عام ٢٠٠٠ في كليب "تملي معاك"، وظهر بلوك شبيه له.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب. "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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