شاهد.. ابراهيم سعيد يدافع عن ظهوره في برنامج رقص

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 03:56 صباحاً - دافع لاعب كرة القدم المصري السابق إبراهيم سعيد عن ظهوره في برنامج “رقص النجوم” مؤكدا أنه لا يخجل إطلاقا من مشاركته ورقصه في النسخة العربية من برنامج “Dancing with the stars”، ولا يجد حرجا في مشاهدة أولاده للبرنامج.

وخلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة” على شاشة القاهرة والناس، أوضح إبراهيم سعيد أن مشاركته في البرنامج كانت بمثابة رحلة ترفيهية قام بها في وقت اتسم بالأجواء المشحونة، واجه فيه عددا من المشاكل في مصر، ما أدى إلى ابتعاده عن كرة القدم والمجال الرياضي لمدة عام تقريبا.

وقال إبراهيم سعيد إن شخصيته تتصف بالجرأة، كما أن فكرة البرنامج أعجبته، وساهمت مشاركته فيه في تقريبه إلى فئة لم تكن تعرفه، أما المقابل المادي نظير مشاركته فلم يكن كبيرا، وصرفه كله أثناء تواجده في البلد حيث تم تصوير البرنامج.