شيخ أزهري يثير الجدل: “ماء الشطاف قد يفطر الصائم”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 03:56 صباحاً - أثار الشيخ الأزهري المصري أنس السلطان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فتوى اعتبر يها أنّ اندفاع الماء من ”شطاف“ الحمام بقوة من شأنه إفطار الصائم.

وقد ظهر أنس السلطان ، في فيديو تم تداوله بكثافة، وهو يجيب على سؤال “هل ماء الشطاف المندفع يفطر” قائلا أن “الماء المندفع من الشطاف او اداة تنظيف الجسم بعد قضاء الحاجة لو الماء اندفع بشدة ودخل من فتحة الشرج الى الجوف هل هذا يفسد الصيام الجواب نعم وهذا حكم مهم وفي ناس كثير ما بتاخد بالها منه”.

وطالب الشيخ الازهري بتشغيل الشطاف بهدوء وبراحة قائلا “حبذا انه الماء ما يكون مندفع اصلا بل يكون بصب الماء من الخارج”.

وتابع أنس السلطان كلامه “أي شيء يدخل الى الجسم من الفم، الانف، الاذن القبل بالنسبة الى المرأة والدبر بالنسبة الى الرجل او المرأة واي حاجة تدخل من هذه المنافذ الخمسة تفسد الصيام”.

يذكر أن الدكتورة نادية عمارة كانت قد ردت على نفس السؤال في برنامجها “قلوب عامرة” حيث أجابت “إن الشطاف يُستعان به من أجل إتمام النظافة، وبالتالي لا يُفطر الإنسان على الإطلاق”.