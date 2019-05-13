نجوم الفن والموضة في افتتاح «خيمة سمارة» الرمضانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أفتتحت أولى ليالي “خيمة سمارة” الرمضانية والتي أشرفت على تنظيمها دوتس كرييتيف جروب الشركة المنظمة للحدث، والتي طغت عليها الأجواء الرمضانية التي دائما ما نشاهدها في ليالي رمضان.

وشهد الافتتاح حضور نجوم الفن والموضة ومنهم الفنانة منى ممدوح، ولي لي قاسم، وفلك نور، ودينا عبد الله، وايناس عز الدين، والفنان فادي يزبك، ومصممة الأزياء والاستايلست جيهان هريدي، ومصممة الأزياء نغم منير، وخبير تاتو النجوم شادي سليم، وخبيرة الرموش سمية شريف، والمخرج أيمن صقر، وخبيرة التجميل جيجي عوض، وسلمي متولي، والموديل الشهيرة والمخرجة مروة طلعت، والموديل المعروفة مايا إيهاب، وخبير الأبراج علاء منصور، بالإضافة إلى مدونة الموضة الشهيرة رهف الشيمي، والإعلامية شاهندة أنور، وشيري صالح، ولبنى إسماعيل رئيس تحرير مجلة فاشونيستا وغيرهم.

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ومن جهته أكد مصمم الأزياء والديكور محمد نور إن “خيمة سمارة” هي مشروع رمضاني يحمل مصطلح “الصالون الثقافي”، الذي كان يقام في الحقب الماضية، ولكن تم تطويرها لتكون أشمل وبشكل عصري وستايل يتماهى مع متطلبات العصر، وذلك من خلال النظرة التي تبنتها دوتس كرييتيف جروب وطبقتها بشكل أكثر تنسيقا من خلال الديكور الرمضاني الذي صممته بلاك انتيريورز للديكور والتجهيز، ونظرة الصالون الثقافي تم تطبيقها بحضور مجموعة من نجوم الفن والموضة والصحافة والاعلام مع الجمهور الحاضر في الخيمة ليجتمعوا على طاولة واحدة في هذه التظاهرة الفنية المختلفة.

مضيفا: “جمعنا كل أشكال الأجواء الرمضانية من خلال الكنافة وعربة البطاطا والحلويات الشرقية والعصائر الرمضانية، وذلك بالتعاون مع أشهر المحال المختصة في هذا المجال، ومنها “سوبيا الرحماني” وكنافة “حبيبة”، وهما الرعاة الرسميين للحدث، علاوة على الفرق الموسيقية والغنائية التي تغنت بالقديم والعصري لتعطي انطباعًا وشعورا بهذه الأجواء فاخترنا في الأسبوع الأول فرقة “المولوية” التي قدمت عروضًا مختلفة تباينت بين الشرقي والغربي”.

وتابع أن الخيمة ضمت سجادة حمراء لتتضمن الطابع الأوربي في ستايل شرقي، كما تضمن برامج إعلامية تهدف إلى توصيل الفكرة من خلال برنامج “حارة فاشونيستا” بالتعاون مع مجلة فاشونيستا، والتي تناقش مع الضيوف أهم الأجواء الرمضانية سواء نجوم أو مشاهير الموضة، علاوة على قسم تصوير خاص لضيوف الخيمة بالطابع الرمضاني بالتعاون مع المصور حسين العزب، والتأ اشرفت على ديكورتهما مصممة الديكور أمنية ناجي”.