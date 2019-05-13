كيف فقدت سارة علي خان وزنها؟.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت سارة على خان، في مقابلة أُجريت معها مؤخرًا، في رحلة تحول جسدها وكيف تمكنت من التخلص من الوزن الزائد خلال عام ونصف فقط، وقالت إن كل ذلك حدث لأنها بدأت في الأكل الصحي والعمل.

في أثناء حديثها إلى مجلة Vogue، كشفت الممثلة الصاعدة عن أنها كانت تزن 96 كلج قبل عام واحد فقط من تخرجها من جامعة كولومبيا في عام 2016، وقالت: “الانتقال من البيتزا إلى السلطة ومن السبات إلى الحركة كان بداية رحلة اللياقة البدنية”.

وصفًا ممارسة التمارين الرياضية “الانتقائية”، أخبرت خان Vogue أنها تجمع بين “مزيج من التدريب الوظيفي” بما في ذلك رياضة البيلاتس والملاكمة وتمارين القلب، ولا يوجد شيء أفضل من جلسة ملاكمة تستغرق 45 دقيقة لضخ الأدرينالين بجسدي”.

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كما أضافت سارة -التي أصبحت سارة مؤخرًا الوجه الجديد للعلامة التجارية الرياضية Puma-، أن مظهرها المفضل هو “قميص أسود مع بنطلون أسود وحذاء رياضي بلون مشرق”،

وتقول إنه نظرًا لوزنها المبدئي، فقد بدأت بتدريبات تمرينات القلب مثل المشي وركوب الدراجات واللعب على جهاز المشي، كما كشفت سارة أنها تعاني من متلازمة تكيس المبايض على برنامج “Koffee with Karan”

ظهرت سارة في بوليوود لأول مرة مع الدراما الرومانسية 2018 “كيدارناث”، ولعبت دور البطولة مع الممثل سوشانت سينغ راجبوت وفازت بجائزة فيلمفير لأفضل ظهور لأول مرة، وفي نفس العام، لعبت دور البطولة في “سيمبا”، أمام رانفير سينغ.