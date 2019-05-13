رغم التوتر بين الجارتين.. الهندية راخي ساوانت ترفع العلم الباكستاني.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أثارت ملكة الجدل الفنانة الهندية راخي ساوانت ضجة مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ظهورها وهي تحمل العلم الباكستاني.

يوم الأربعاء 8 مايو، شاركت راخي Rakhi صورة لنفسها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، شوهدت وهي ترتدي ثوب مكشوف ومثير، وتزين نفسها بعلم باكستان.

وعلقت ساوانت على الصورة، قائلة: “أحب بلدي الهند لكنها شخصيتي في فيلم” Dhara 370 “، لكن رغم ذلك أبدى عدد كبير من متابعيها على الصفحة ضيقهم من إطلالتها وهي تحمل علماً يعدونه لدولة معادية، في وقت لاحق، نشرت راخي فيديو لتوضيح موقفها. وقالت إن فيلم “Dhara 370” يتناول قصة فتاة باكستانية من كشمير تقوم هي بلعب دورها .

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وقالت في مقطع فيديو آخر: “أود أن أقول للناس إنني ألعب شخصية فتاة باكستانية (في الفيلم)، الناس بباكستان لديهم قلب أيضًا، كلهم ​​ليسوا سيئين، بعض الأشخاص هم من يقومون بالعمليات الجهادية ضد شعبهم، هم ضد الله، أنا أحترم الناس في باكستان “.

يذكر أن السبب في حالة الغضب الكبيرة التي تسببت فيها الفنانة، نابعة من تلك العلاقة المتوترة بين الجارتين الكبيرتين، وقد كانت الهند وباكستان على خلاف كبير بسبب عمليات عسكرية محدودة متبادلة وقعت مؤخراً.

كانت راخي قد صعدت إلى الشهرة بالموسم الأول من البرامج التلفزيوني الواقعي الهندي “Bigg Boss” عام 2006، وشوهدت أيضًا في أفلام مثل “Masti” و“Main Hoon Na” و“Chura Liyaa Hai Tumne”، و“Jis Desh Mein Ganga Rehta Hain”.