مريض سرطان يناشد النجم اجاي ديفجان منع إعلانات التبغ

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

طالب مريض بالسرطان النجم الهندي الكبير أجاي ديفجان، الذي يظهر في إعلانات وحملات دعائية لعلامة تجارية في ماسالا، التوقف عن المساهمة بحملات الترويج لمنتجات التبغ.

ناناكرام مريض السرطان البالغ من العمر 40 عامًا من راجستان، والذي يبدو أنه من كبار المعجبين بـ أجاي ديفجان، قام بنشر نحو 1000 منشور تم توزيعه في جميع أنحاء الولاية، وذكر فيه كيف تؤثر باستخدام المنتج ووجه نداء إلى الممثل يطلب منه عدم الترويج لمنتجات التبغ.

وقال ناناكرام كيف يندم على استخدام هذه المنتجات، والتي يزعم أنه تسببت في إصابته بالسرطان، وقال ابن ناناكرام: “بدأ والدي ناناكرام مضغ التبغ قبل بضع سنوات وكان يستخدم نفس العلامة التجارية التي يروج لها ديفجان ولكن عندما تم تشخيص إصابته بالسرطان، شعر أن نجمه الكبير يجب ألا يعلن عن هذه الأنواع من المنتجات “.

في سياق مختلف، سيتم مشاهدة أجاي قريبًا في الكوميديا ​​الرومانسية De De Pyaar De من بطولة الممثلة تابو Tabu والممثلة راكول بريت سينج Rakul Preet Singh، وقد تلقى إعلان الفيلم استجابة جيدة، من المقرر أن يصدر الفيلم في 17 مايو.