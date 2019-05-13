كارينا كابور خان تكشف أول شيء فعلته بعد ولادة تيمور

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
بمناسبة الاحتفال بيوم الأم في الهند، تحدثت الممثلة الهندية كارينا كابور الممثلة مؤخرًا في حدث، عن تجربتها في أن تصبح أمًا لتنوير جميع الأمهات الشابات.
قالت كابور بحسب ما نشره موقع bollywoodlife: “عندما أنجبت تيمور، أول ما سألت الطبيب عنه هو كيف يمكنني حمايته من الالتهاب الرئوي، وكيف أحميه من مئات الأمراض التي كنت أسمع عنها، وعندما قدم لي مخطط التطعيم، تمسكت به، وعرفت أن هذا هو ما يستلزمه طفلي ليكون حيًا “.
ليس ذلك فحسب، فقد أدركت أيضًا الجهود التي يبذلها النشطاء في مجال الراديو لنشر الوعي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال و التحصين الروتيني.
وأضافت كارينا: “من الرائع أن نرى كيف أن الكثير من الفرسان الإذاعيين عبر البلاد قد عملوا بلا كلل من أجل تثقيف وإشراك ونشر رسالة حملتنا، لجعل الناس يفهمون أهمية صحة الأطفال والتطعيم، وخاصة للأمهات الشابات”.
على جبهة العمل، ستظهر كارينا كابور خان في فيلمها الجديد “جود نيوز” أمام الممثل أكشاي كومار، والفيلم أيضًا من بطولة ديليجيت دوسانجه وكيارا أدفاني وإخراج راج ميهتا.
من المقرر أن يصل الفيلم إلى الشاشات في 27 ديسمبر، ويصطدم مع فيلم Dabangg لسلمان خان، كما أن لديها أيضًا فيلم Angrezi في بطولة عرفان خان Irrfan Khan حيث تظهر فيه بشخصية شرطي.
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