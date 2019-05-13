موهبة جديدة تملكها النجمة تامانا بهاتيا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أظهرت الممثلة الهندية الجنوبية تامانا بهاتيا Tamannah Bhatia التي تنشط في بوليوود مؤخرًا جانبها العاطفي والذي فاجأ معجبيها، حيث كتبت الممثلة قصيدة عاطفية، نالت إعجاب متابعيها.

ورغم أن بهاتيا ليست نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها شاركت القصيدة على صفحتها الشخصية بموقع Instagram، وعلقت عليها قائلة: “الممثل المثالي في نفسي دائمًا يعشق فكرة الحب، الحب الحقيقي يبدأ بحب الذات!

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في سياق مماثل، كانت تامانا وصديقتها الممثلة كاجال اجاروال والتي تربطهما صداقة حميمة، قد تعرضتا مؤخرًا لتعليقات مسيئة حملت اتهما بأنهما “سحاقيتان”، بعد نشر بهاتيا مقطع فيديو لهما وهما تتعانقان، ورغم ذلك تلقى الفيديو استجابة رائعة من بعض المتابعين.

إلى جانب ذلك، عبّرت نجمة بوليوود تامانا بهاتيا عن غضبها من سيل الشائعات التي طالت حياتها الشخصية مؤخرًا، نافية ما تردد حول زواجها من طبيب أمريكي.

على جبهة العمل، انتهت تامانا من تصوير مشاهد فيلمها الجديد “ماهالاكشمي” وهو نسخة منقحة من فيلم “الملكة”، إلى جانب أفلام “ديفي 2” و”خموشي” و”سي راا ناراسيمها ريدي “.